Дубайские футбольные фанаты на матче вывесили плакат с Хамзатом Чимаевым

Фанаты дубайского «Аль-Васля» на матче с «Аль-Насром» вывесили плакат с Хамзатом Чимаевым

Это произошло перед матчем против «Аль-Насра» в чемпионате ОАЭ. «Аль-Васль» победил со счетом 2:1.

© Соцсети

На плакате чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев представлен в классической позе перед стартом боев. На противоположной трибуне фанаты выложили фразу «smash» – отсылка к цитате Чимаева «smash everybody» [«сломать каждого»].

© Соцсети
