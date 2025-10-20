Дубайские футбольные фанаты на матче вывесили плакат с Хамзатом Чимаевым

Это произошло перед матчем против «Аль-Насра» в чемпионате ОАЭ. «Аль-Васль» победил со счетом 2:1.

На плакате чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев представлен в классической позе перед стартом боев. На противоположной трибуне фанаты выложили фразу «smash» – отсылка к цитате Чимаева «smash everybody» [«сломать каждого»].