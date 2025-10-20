Стало известно состояние здоровья Александра Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко выписан из больницы, в которой он находился на процедурах. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко был в больнице несколько дней на процедурах.

"Александра выписали. У него все в порядке", - сказал менеджер.

По информации ТАСС, Емельяненко находился в медицинском учреждении при МГУ.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.