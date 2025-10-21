У российского боксера сменился соперник по бою на турнире в Маниле

Боксер из ЮАР Крис Томпсон станет новым соперником россиянина Георгия Юновидова на турнире «IBA.PRO 11», сообщили «Матч ТВ» организаторы шоу.

© RCC Boxing Promotions

Бой Юновидова и Томпсона пройдет 29 октября в Маниле (Филиппины) в рамках турнира «IBA.PRO 11». Предстоящий вечер бокса в Филиппинах будет посвящен 50‑летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами турнира выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и бывший чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Изначально оппонентом Юновидова должен был стать Джон Кантрелл (15–0, КО 14), но боксёр из США не сможет выступить по медицинским показаниям. На кону поединка с американцем был пояс IBA.PRO в тяжелом весе, но в связи со сменой соперника изменен и статус боя — теперь боксеры разыграют пояс IBA.PRO Intercontinental.

У Юновидова 11 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В своем последнем бою в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions Юновидов досрочно победил соотечественника Евгения Романова и завоевал пояс временного чемпиона WBA в бриджервейте. У Томпсона 16 побед, шесть поражений и ничья. Южноафриканец по ходу карьеры боксировал с Баходиром Джалоловым и Евгением Романовым.

Также в рамках шоу «IBA.PRO 11» в Маниле чемпион WBA Gold россиянин Вадим Туков (16–0, КО 7) проведёт 10‑раундовый бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе против выступающего за США уроженца Ганы Сены Агбеко (29–4, КО 23), известного по боям против Ослейса Иглесиаса, Владимира Шишкина и Дэвида Моррелла. И Туков, и Юновидов впервые будут боксировать за пределами России.

В прямом эфире турниры «IBA.PRO» смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.