Иван Емельяненко проведет первый бой после выхода из тюрьмы

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко проведет бой против иранца Хассана Юссефи 6 декабря в Сочи. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"По плану Иван Емельяненко проведет бой 6 декабря в Сочи", - сказал Хрюнов.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Он вышел на свободу в конце сентября.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.