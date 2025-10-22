Волков поделился ожиданиями от боя Аспиналла с Ганом

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков дал прогноз на поединок за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«На бумаге, конечно, Аспиналл выглядит лучше. И я думаю, что в этом бою он станет бороться. Но всё может быть. Не удивлюсь, если Ган сможет хорошо передвигаться и не даст себя перевести. Могу сказать, что Сириль также прибавил в борьбе. И сейчас его можно победить, как показал наш поединок. Конечно, предпочтение в этой схватке я бы отдал Аспиналлу. Просто по своим собственным ощущениям. Хотя не исключаю того, что и Сириль сможет себя хорошо проявить. Мне также кажется, что Гану сложновато морально выходить на чемпионские бои. Реванш со мной и бой с Джонсом показали, что Сириль не выдерживает давления и внимания. Очень многое сейчас на стороне Тома. Но опять же — это тяжёлый вес. Здесь нельзя дать стопроцентный прогноз на поединок», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, поединок Аспиналл – Ган состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.