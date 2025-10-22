Аспиналл ответил, согласится ли на бой с Перейрой

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой (Бразилия).

«Не сказал бы, что я думаю об этом. Если UFC предложит такой бой, я соглашусь. Если – нет, ну и ладно», — сказал Аспиналл в интервью New York Post.

В настоящий момент на счету Аспиналла в смешанных единоборствах 18 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения. В активе Перейры в ММА 16 боёв, где он добыл 13 побед и потерпел три поражения.