Дана Уайт отреагировал на слухи об организации боя Топурия — Пимблетт в январе 2026 года

Президент UFC Дана Уайт заявил, что на данный момент поединок между непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом не согласован.

Ранее в СМИ распространились слухи, что их бой возглавит турнир UFC 324, который пройдёт в январе.