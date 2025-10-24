Шутку бойца UFC Волкова про пьющих русских назвали неудачной

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко назвал неудачной шутку бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова про пьющих русских, передает Legalbet.

«Это неудачная шутка, она не красит русских людей. Я делал и делаю все для поддержки закона, связанного с проектом «Трезвая Россия». Хочется, чтобы у нас, как и в США, продавали алкоголь только с 21 года», — сказал Шлеменко.

В октябре 2025 года Волков пошутил, что в России измеряют количество выпитой водки не шотами, а бутылками, а также отметил, что в 21 год в России уже бросают пить, а не начинают.

24 октября Волков и бразильский спортсмен Жаилтон Алмейда прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Разница в массе между спортсменами составила 11 кг.

Вес российского тяжеловеса составил 118,6 кг, в то время как бразильский боец показал результат 107,5 кг. Оба бойца уложились в лимит тяжелого дивизиона UFC, который составляет 120,2 кг.