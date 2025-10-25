Россиянин Александр Волков одержал заслуженную победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой, сказал «Матч ТВ» боец RCC Михаил Рагозин. В субботу в Абу‑Даби на турнире UFC 321 Волков раздельным решением судей победил Алмейду. Волкову 37 лет, за карьеру в MMA россиянин одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. На счету 34‑летнего Алмейды 22 победы и четыре поражения. — Близкий бой. Судьи могли, конечно, по‑разному оценить, но, к счастью, у Александра оценили больше урон, больше удары, чем контроль. И я с этим согласен. Алмейда переводил, контролировал, но вообще никакого ущерба, урона не наносил, не бил. Александр постоянно снизу наносил удары. В общем, на тоненького, но победа, считаю, заслуженная. Ожидал от Александра большего в защите от тейкдаунов — как‑то он слишком легко пропускал в борьбу, но и от Алмейды ожидал большего. Легкие переводы, но ни одного удара… Очень пассивно вел себя в этой позиции, — сказал Рагозин «Матч ТВ». Прямую трансляцию турнира смотрите в эти минуты на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.