Хабиб оставил послание Умару Нурмагомедову

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе (до 61 кг) после того, как победил единогласным решением судей американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счёт брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Молодой орёл имеет в своём рекорде 19 побед и одно поражение.