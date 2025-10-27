Махачев назвал главного претендента на титул UFC в легком весе

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выступил в поддержку своего бывшего соперника, а также соотечественника Армана Царукяна, назвав его главным претендентом на пояс UFC в категории до 70 кг и отвергнув кандидатуру англичанина Пэдди Пимблетта на притязания на титул.

