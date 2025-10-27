Ислам Махачев раскрыл, кто должен является главным претендентом на титул UFC в лёгком весе

Чемпионат.comиещё 3

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выступил в поддержку своего бывшего соперника, а также соотечественника Армана Царукяна, назвав его главным претендентом на пояс UFC в категории до 70 кг и отвергнув кандидатуру англичанина Пэдди Пимблетта на притязания на титул.

Махачев назвал главного претендента на титул UFC в легком весе
© Чемпионат.com

«Следующим [претендентом на титул UFC в лёгком весе] должен быть Арман Царукян… Может быть, Джастин Гэтжи. Не Пэдди. Кого Пимблетт победил? Тони Фергюсона, Чендлера. Все победили Чендлера. Честно говоря, для Топурии это не серьёзный соперник. Никто ещё не проверял Пимблетта», — сказал Махачев в интервью телеканалу ESPN.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости