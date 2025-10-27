Экс-чемпион мира стал вице-президентом IBA

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Такое решение было принято на заседании совета директоров IBA, состоявшемся в Маниле.

"В качестве вице-президента IBA я намерен строить мосты - между любителями и профессионалами, Востоком и Западом, поколениями и культурами. Я убежден, что бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика. Бокс меняет жизни, вдохновляет общества и приносит мир туда, где прежде было разделение", - сказал Пакьяо.

20 июля Пакьяо провел первый поединок после четырехлетнего перерыва с американцем Марио Барриосом. Бой завершился вничью. В августе 2021 года филиппинец проиграл кубинцу Йорденису Угасу и не смог завоевать титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Мэнни Пакьяо - боксер, которого любят во всем мире. Он - легенда бокса; спортсмен, который хочет оставить наследие, выходящее за пределы ринга. Его жизненный путь отражает дух миссии IBA - дать каждому молодому боксеру шанс подняться по социальному лифту", - сказал президент IBA Умар Кремлев.

В активе 46-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.