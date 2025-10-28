Нурмагомедов поднялся в рейтинге легчайшего веса

Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса
Умар Нурмагомедов стал первым претендентом на титульный бой.
Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой.
Топ-15:
Умар Нурмагомедов
Шон О’Мэлли
Петр Ян
Кори Сэндхэген
Сонг Ядонг
Дэйвисон Фигередо
Айманн Захаби
Марлон Вера
Марио Баутиста
Генри Сехудо
Давид Мартинез
Роб Фонт
Винисиус Оливейра
Кайлер Филлипс
Маркус Макги
Чемпион Мераб Двалишвили в декабре подерется с Петром Яном.
Морозов сможет сыграть за «Спартак» в ноябре. Дисквалификация форварда за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ-2018, на стадионах хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, растет число молодых игроков, участвуем в международных турнирах»
Болельщик упал с верхнего яруса арены «Питтсбурга». Он в критическом состоянии
Морозов сможет сыграть за «Спартак» в ноябре. Дисквалификация форварда за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ-2018, на стадионах хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, растет число молодых игроков, участвуем в международных турнирах»
Болельщик упал с верхнего яруса арены «Питтсбурга». Он в критическом состоянии