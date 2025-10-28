Живущий в России бразильский боец UFC получил серьезную травму

Живущий в России бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер сломал малую берцовую кость и выбыл из строя на несколько месяцев. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"У Вальтера перелом малой берцовой кости. Он будет в гипсе до декабря", - сказал собеседник агентства.

Уокер в минувшие выходные победил болевым приемом в первом раунде шотландца Луи Сазерленда на турнире UFC в Абу-Даби.

Уокеру 27 лет. На его счету 15 побед и одно поражение. В течение нескольких лет он живет в России.