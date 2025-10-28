Садулаев отказался выступать в UFC

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев отказался от боя против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса. Об этом Садулаев рассказал на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Как-то мне позвонил Хабиб [Нурмагомедов], который тогда был с [президентом UFC] Дэйной Уайтом. И сказал: давай проведешь бой. Я спросил: с кем? Он сказал: с Джоном Джонсом. Сумма - 500 тысяч долларов. Я спросил, почему так мало? Сказал, что подумаю. В шутку. Но Джон Джонс на следующий день объявил о завершении карьеры. Я сказал, что, пожалуй, лучше нам это больше не делать. В ММА я выступать не планирую".

Садулаеву 29 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.