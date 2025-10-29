Экс-чемпион UFC назвал преимущества Маддалены перед Махачевым

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон преположил исход предстоящего боя Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены за титул в полусреднем весе. Его слова передает Red Corner MMA.

«Поединок может пройти по двум сценариям: либо он будет очень скучным, либо весьма интересным. Джек никогда не соглашается с позицией, если его переводят. Он всегда пытается сопротивляться, включает антиборьбу. Это делает предстоящий поединок таким захватывающим», — заявил Джонсон.

Поединок между Махачевым и Джеком Маддаленой в полусреднем весе состоится 15 ноября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Маддалена который владеет поясом UFC в полусреднем дивизионе. Австралиец завоевал титул 11 июня 2025 года, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом в главном бою турнира UFC 315.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.