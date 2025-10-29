Павлович не согласен с исходом боя Волков — Алмейда

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович поделился мнением насчёт исхода боя между соотечественником Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который завершился победой Драго раздельным решением судей на турнире UFC 321.

— Думал, что так и будет [проходить поединок]. Единственное, считал, что Алмейда будет поактивнее. Потому что он проходит низко, под пятку. Когда высокий человек, ему тяжело защищаться именно под пятку. Если чуть выше, то, в принципе, можно встречать. Самый тяжёлый проход — под пятку.

Алмейда проходит очень низко, поэтому понимал, что он будет переводить. Но единственное — я не знаю, как их лагерь проходил — недорабатывал [Алмейда] сверху. То есть большую работу, самую тяжёлую, он, в принципе, делал. Тут нужно отдать должное Волкову, который хорошо защищался, лёжа на спине. Мы видели, что он настолько прижимал его, что Жаилтон не мог вытащить руки. То есть [Волков] физически поднабрал.

Здесь вопрос Алмейде — надо физику свою чуть развивать: ты перевёл, но в своей стихии ничего не смог сделать. Как я видел бой — его за руки прихватывали, а он не мог их вытащить. Соответственно, ему не хватало физики.

— Что по твоим карточкам было, когда закончился поединок?

— Переводов больше было, контроля. Поэтому здесь бы Алмейде я дал.

— То есть раздельным решением так же, но в пользу Алмейды?

— Да, — сказал Павлович в эфире телеканала «Матч ТВ».