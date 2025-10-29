Стало известно, когда Никита Цзю проведет бой с австралийцем Зерафой

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю сразится с соотечественником Майклом Зерафой, сообщает промоутерская компания No Limit Boxing.

© Матч ТВ

Бой запланирован на 16 января 2026 года. Место проведения станет известно позже.

За карьеру в профессиональном боксе 27‑летний Цзю одержал 11 побед (9 — нокаутом) в 11 боях. Непобежденный боец приходится сыном бывшему абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Константину Цзю.

У 33‑летнего Зерафы 34 победы (22 — нокаутом) и 5 поражений.