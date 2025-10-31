Баутиста выбрал фаворита в титульном бою с участием Махачева

Боец UFC выбрал фаворита в титульном бою с участием Махачева

Американский боец смешанного стиля (ММА) Марио Баутиста, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), выбрал фаворита в бою за титул организации в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Об этом сообщает Sport24.

По мнению спортсмена из США, победит представитель Австралии.

«Так мне подсказывает сердце. Я хочу, чтобы Джек победил. Посмотрим. Но Ислам будет крупнее и сильнее в полусреднем весе», — заявил Баутиста.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Букмекеры считают явным фаворитом Махачева. На его победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,30-1,35. Успех австралийца котируется коэффициентом, который находится в районе 3,00.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении. Маддалена выиграл 18 боев при двух поражениях.

