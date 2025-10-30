Выяснилось, с кем проведет поединок Волков

Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана (ТАСС)
Александр Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана.
«Александр проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл – Ган», – цитирует представителя команды бойца ТАСС.
Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Волков в главном карде того же турнира победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей.
Фридман об увольнении Лава из «Вашингтона» на фоне обвинений в домашнем насилии: «Он общался с одним клубом о вакансии главного тренера, когда в НХЛ пришли письма от потерпевшей»
Немецкая ассоциация лыжного спорта признала попавшуюся на допинге Викторию Карл лучшей спортсменкой года
Третьяк о бане России: «Бесполезно спрашивать ИИХФ о возвращении – нас даже на конгрессы не приглашают. Не допустят, пока не кончится СВО»
Фридман об увольнении Лава из «Вашингтона» на фоне обвинений в домашнем насилии: «Он общался с одним клубом о вакансии главного тренера, когда в НХЛ пришли письма от потерпевшей»
Немецкая ассоциация лыжного спорта признала попавшуюся на допинге Викторию Карл лучшей спортсменкой года
Третьяк о бане России: «Бесполезно спрашивать ИИХФ о возвращении – нас даже на конгрессы не приглашают. Не допустят, пока не кончится СВО»