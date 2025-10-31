Делия отреагировал на слова Аспиналла про вакантирование титула

35-летний хорватский боец смешанных единоборств Анте Делия, выступающий в тяжёлом весе в промоушене UFC и являющийся бывшим чемпионом PFL, отреагировал на слова своего друга и действующего обладателя титула дивизиона Тома Аспиналла о желании вакантировать пояс в случае очного поединка.

«Он мой очень, очень близкий друг, и я верю, что этим заявлением он действительно продемонстрировал свой характер. Я бы тоже никогда не стал драться с ним», — приводит слова Делии издание MMA Mania.

Свой ближайший поединок хорватский тяжеловес проведёт в ночь на 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263 в Лас-Вегасе. На его счету 26 побед и шесть поражений.