Экс-чемпион UFC ответил на угрозы соперников

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что не придает значения угрозам со стороны оппонентов, которые регулярно обещают его «сломать», передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Я эти «сломаю» уже столько слышал. Каждый бой кто‑то меня сломать хочет, кто‑то — вырубить. Уже люди не верят таким вещам. Я тоже. Внимание особо не обращаю. Если я дам себя сломать, меня сломают, но пока нет», — заявил Махачев.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.