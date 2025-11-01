Аспиналла раскритиковали за сорванный бой

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер раскритиковал действующего чемпиона дивизиона Тома Аспиналла за сорванный титульный бой с французом Сирилем Ганом. Том отказался продолжать бой после того, как Ган ткнул британцу в глаз.

«Том выставил тяжеловесов в невыгодном свете. Потому что мы большие и сильные парни — этот парень однажды ткнул тебя в глаз, тебе дали пять минут на восстановление, и ты решил выйти из боя. Он выставил нас, тяжеловесов, в невыгодном свете. На мой взгляд, мы олицетворяем гладиаторов в современном мире. Нужно выкладываться по максимуму. Я сломал ногу и почувствовал, что что-то не так, но продолжал бороться до конца. Я старался изо всех сил, потому что знаю, что работаю в UFC, и знаю, что если что-то пойдёт не так, они оплатят операцию и позаботятся обо мне. Я не боюсь умереть в клетке, а тут ещё этот парень, которому ткнули в глаз и вывели из боя. Он выставил нас в плохом свете, потому что некоторые парни не рискуют на главном карде», — приводит слова Уокера InsideFighting.com.