Судья UFC: многие бойцы умышленно совершают нелегальные удары

55-летний популярный американский рефери Хёрб Дин, известный по своей работе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) и One FC, высказался о бойцах, которые совершают фолы во время своих поединков.

«Есть хорошие люди, и они не совершают фолы намеренно. Есть много парней, которые говорят: «Ну, каждый удар в пах, который я когда-либо наносил, был преднамеренным». И эти парни, закончив карьеру, подходят ко мне и говорят: «О да, тот бой, когда ты судил меня, когда я попал ему [сопернику] в пах, то сделал это специально», — cказал Дин на YouTube-канале Helen Yee Sports.

На последнем крупном турнире UFC 321 в главном поединке вечера за титул в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом француз ткнул в глаза британцу, из-за чего чемпион отказался продолжать бой из-за проблем с правым глазом.