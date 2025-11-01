Махачев отметил слабые стороны Маддалены

Российский боец Ислам Махачев в эфире «Матч ТВ» сказал, что у австралийца Джека Делла Маддалены почти нет слабых мест.

Титульный бой между Махачевым и Делла Маддаленой за пояс чемпиона UFC в полусредней весовой категории возглавит турнир UFC 322, который пройдет 15 ноября в Нью‑Йорке (США). Ранее российский боец освободил титул чемпиона UFC в легком весе, чтобы провести поединок за пояс в полусреднем весе. Маддалена стал обладателем пояса UFC, победив единогласным решением палестинца Белала Мухаммада в мае на UFC 315.

— Не кажется ли тебе, что он [Маддалена] чуть‑чуть серый в плане медийной раскрутки?

— В медийном плане он слабый, а как боец, если смотреть по навыкам, он очень сильный. Я давно его бои смотрел, следил. У него опыт небольшой в чемпионских боях, но дерется хладнокровно. Я видел бои, где он проигрывал три раунда, а потом в конце третьего раунда побеждал. Это значит, что он готов к любому повороту, опыт набрал.

Как таковых больших ям у него нет. Мы знаем его сильные стороны. Он хорош в стойке, но в борьбе не так хорош.

— Соперники, выходя против тебя, опасаются тебя?

— Наверное, кто‑то — да, а кто‑то — нет. Чем Волкановски напугаешь, например? Не думаю, что кто‑то может его напугать. Он прошел огонь и воду.

Я тоже не первый день. Карьера большая. Настраиваюсь спокойно. Вижу разницу между моими первыми боями, как я настраивался, и тем, как я сейчас подхожу к боям. Каждый бой — это опыт, который ты не натренируешь, со временем к тебе приходит это всё, — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

У 34‑летнего Махачева в ММА 27 побед и одно поражение, у 29‑летнего Маддалены — 18 побед и два поражения.

