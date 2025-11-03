Журналист сообщил, что нескольким бойцам UFC предлагали сдать поединок

43-летний авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что нескольким бойцам североамериканской организации UFC предлагали сдать поединок в лиге.

«Мне несколько человек рассказывали, что к ним подходили и спрашивали: «Хотите сдать бой?» Это серьёзная проблема для UFC. Учитывая сомнительное судейство в последнее время, невольно задумываешься об этом», — приводит слова Хельвани аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Ранее 56-летний американский предприниматель Дана Уайт объяснил, почему не собирается покидать пост президента UFC и уходить на пенсию в ближайшее время.