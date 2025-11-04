UFC начала проверку в связи с подозрением о договорном бое на своем турнире

Американский промоушен UFC начал проверку в связи с подозрением о договорном бое. Об этом сообщила пресс-служба организации.

© Чемпионат.com

Расследование было инициировано из-за резкого изменения букмекерских коэффициентов на поединок между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером Дель Валье, состоявшийся 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263 в Лас-Вегасе (США). Дулгарян считался явным фаворитом, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде.