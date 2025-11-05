Диаз согласился подраться с Полом: «Ты труп»

Экс-чемпион UFC Нейт Диаз сообщил, что принял бой с Джейком Полом.

Нейт Диаз пообещал убить Джейка Пола
«Бой принят. Ты труп», – написал Нейт Диаз.

Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, но против него был подан новый гражданский иск с обвинениями в нанесении телесных повреждений и похищении. Планировалось, что выставочный поединок по боксу между Полом и Дэвисом состоится 15 ноября.

