Нейт Диаз пообещал убить Джейка Пола

Экс-чемпион UFC Нейт Диаз сообщил, что принял бой с Джейком Полом.

«Бой принят. Ты труп», – написал Нейт Диаз.

Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, но против него был подан новый гражданский иск с обвинениями в нанесении телесных повреждений и похищении. Планировалось, что выставочный поединок по боксу между Полом и Дэвисом состоится 15 ноября.