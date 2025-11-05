Боец Мокаев высказался о своем статусе в наилегчайшем дивизионе

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался о своём статусе в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг).

По мнению, Мокаева, победа над ним откроет дорогу в престижнейшую организацию мира любому бойцу.

«Когда дерутся со мной, то как будто дерутся за пояс. Если кто-то меня победит, уверен, его сразу же подпишут в UFC. Не каждый готов воспользоваться таким шансом. Победа надо мной – это не путь через Претендентскую серию, это дорога к титулу UFC», – сказал Мокаев в интервью Anatomy of a Fighter.

Ранее Мухаммад Мокаев рассказал, как уход из UFC повлиял на его карьеру.