Экс-чемпион UFC Джон Джонс пошутил про Дану Уайт

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категориях американец Джон Джонс прокомментировал мнение, согласно которому он является любимым бойцом президента промоушена Даны Уайта.

«Когда я ему по душе — полагаю, можно сказать, что я один из его любимых бойцов. А когда нет… наверное, именно из-за меня он и лысый», — сказал американский спортсмен в подкасте NoScripts.Podcast, фрагмент которого доступен в социальных сетях

Ранее президент UFC поделился мнением о глобальном влиянии смешанных единоборств (ММА) в целом и своего промоушена в частности.