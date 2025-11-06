Шилдс подписала рекордный контракт на $ 8 млн и вернётся на ринг в 2026 году

Американская боксёрша Кларесса Шилдс подписала многобойный промоутерский контракт, который гарантирует ей не менее $ 8 млн. Об этом сообщает Associated Press. Двукратная олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира в тяжёлом весе планирует вернуться на ринг в начале 2026 года.

Соглашение заключено с Wynn Records и Salita Promotions. Контракт не оговаривает точное количество боёв, но предусматривает кросс-промоутерские возможности для 30-летней спортсменки.

«С самого начала карьеры Кларесса Шилдс разрушала барьеры в борьбе за равноправие и признание. Она стала первой американской боксёршей, выигравшей два олимпийских золота, первой женщиной-хедлайнером боксёрского шоу на премиум-канале и абсолютной чемпионкой мира в нескольких весовых категориях», — заявил президент Salita Promotions Дмитрий Салита.

Шилдс обладает уникальным достижением — она единственная боксёрша в истории, одновременно владевшая всеми четырьмя главными титулами в трёх разных весовых категориях. В её послужном списке 17 побед без поражений.

Последний бой Шилдс провела в июле 2025 года, победив Лэни Дэниелс в Детройте и защитив титулы в тяжёлом весе.