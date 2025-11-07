Дана Уайт высказался об ММА и НБА, упомянув Путина

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о глобальном влиянии ММА в целом и своего промоушена в частности.

«Бойцы отличаются от любых других спортсменов. Когда они участвуют в поединках, то все мировые лидеры наблюдают за ними. Дональд Трамп, Путин и другие. Мировые лидеры не смотрят НБА в среду вечером, они смотрят бои в субботу вечером», — сказал Уайт на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Дана является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. Ранее президент UFC рассказал, почему не собирается в ближайшее время уходить из бизнеса на пенсию.