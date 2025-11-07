Двалишвили снова потроллил Петра Яна перед реваншем

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили опубликовал альтернативный постер к реваншу с россиянином Петром Яном, который состоится 6 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Машина против Питера Пэна. Противостояние века», — подписал Двалишвили фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Мераб начал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года. В UFC боец из Грузии стал выступать с декабря 2017 года. К настоящему моменту Двалишвили идёт на серии из 14 побед, что является рекордом для легчайшего дивизиона UFC.