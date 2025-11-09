Чимаев высказался о предстоящем поединке UFC 322
Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке Ислама Махачева с Джеком Деллой Маддаленой, который пройдёт в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 322.
Видео с высказыванием опубликовал аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.
Напомним, для Махачева это будет дебютный бой в полусреднем весе. В последнем бою он оказался сильнее Ренато Мойкано, а затем сделал титул вакантным, сменив дивизион.
