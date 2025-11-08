Легендарный Фёдор Емельяненко подтвердил, что проведёт бой по боксу весной 2026 года

49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что достиг предварительной договорённости о проведении реванша весной 2026 года по правилам бокса со своим бывшим соперником, именитым хорватом Мирко Филипповичем, более известным как Мирко КроКоп.

«Изначально мы вели переговоры о том, чтобы провести этот бой в Японии. К сожалению, в силу определенных причин организовать поединок там не получилось. И наши сербские друзья подхватили эту идею. Я вызвал Мирко на поединок, и он предварительно дал согласие. Бой планируется в марте-апреле 2026 года. Сейчас мы начнем детальное обсуждение контракта. Поединок пройдет по правилам бокса. Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».

Напомним, первый поединок, который прошёл по правилам ММА, Фёдор и Мирко провели на турнире PRIDE Final Conflict 2005. Бой состоялся 28 августа 2005 года в Японии. Он продлился все три раунда и завершился победой Последнего императора единогласным решением судей.

