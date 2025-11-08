«Какие у вас оправдания?» Экс-боец UFC вернулся к тренировкам после пересадки лёгких

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен вернулся к борцовским тренировкам спустя несколько месяцев после трансплантации лёгких.

«Четыре месяца назад я был на смертном одре. Три месяца назад не мог стоять без посторонней помощи. А два месяца назад я всё ещё пользовался ходунками. Какие у вас оправдание? Не могу быть более благодарен за то, что снова могу работать, и за всю поддержку, которую мне оказало ММА-комьюнити в такое трудное время», — подписал Аскрен видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, что впоследствии было опровергнуто. 30 июня Аскрен перенёс операцию по трансплантации лёгких.