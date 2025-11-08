Джейк Пол заявил, что Алекс Перейра дал предварительное согласие на бой по боксу с ним

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол рассказал, что провёл успешные предварительные договоры с командой 38-летнего действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры насчёт проведения поединка по правилам бокса.

