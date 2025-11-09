Емельяненко пожелал Махачеву победы над «болтливым» Делла Маддаленой

Легенда ММА Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от титульного боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Дай бог, чтобы Ислам победил и наказал болтливого парня. Я хочу, чтобы Ислам сказал своё слово в октагоне», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях. Делла Маддалена будет проводить первую защиту титула, который завоевал в мае этого года.