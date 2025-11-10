Хабиб объяснил уникальность Махачева

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, в чём видит уникальность друга, одноклубника, а также экс-чемпиона UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева в качестве бойца.

«Я думаю он дисциплинированный и действительно любит соревноваться. У некоторых это есть, а у других — нет. Ислам же любит конкурировать. Любовь к соревнованиям и дисциплина — это те вещи, которые движут им», — сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Чикаго в «Мекка Центре».

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.