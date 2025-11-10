Боксер Бетербиев готов провести следующий бой в России

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев в интервью «Матч ТВ» признался, что не отказался бы провести следующий бой в России.

Бетербиев на профессиональном ринге одержал 21 победу и потерпел одно поражение. В феврале 40‑летний боксер проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу и утратил звание абсолютного чемпиона мира. Бетербиев один раз боксировал в России — в марте 2021 года в Москве он досрочно победил немца Адама Дайнеса.

— Кто теперь отвечает за развитие вашей карьеры?

— Думаю, что каждый боксер в первую очередь сам отвечает за развитие карьеры. Но если речь идет о менеджерах и промоутерах, то пока все на стадии переговоров. Я общаюсь с людьми и открыт к предложениям. Как будет все официально — расскажу.

— Следует ждать ваш следующий бой в России?

— Я бы не отказался, и по‑прежнему не отказался бы от трилогии (против Бивола). Я вообще никогда не отказывался ни от каких боев, — сказал Бетербиев «Матч ТВ».

Прямые трансляции боксерских турниров смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.