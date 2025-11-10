Хабиб рассказал, когда завершит карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершит тренерскую карьеру, когда из спорта уйдут Усман и Умар НУрмагомедовы, а также Ислам Махачев, передает Red Corner MMA.

«Мои приоритеты в ММА — это Усман, Умар и Ислам. Когда они закончат карьеру, я тоже уйду», — сказал Хабиб.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

В сентябре 2025 года тренер Хавьер Мендес вспомнил, как посоветовал Хабибу проиграть.