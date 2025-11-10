Майкл Пейдж назвал фаворита в бою Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Леоном Эдвардсом и бразильцем Карлосом Пратесом, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Эдвардс способен повалить, способен нейтрализовать его сбить с темпа. Как по мне, преимущество на стороне Леона. Хотя возможен и сюрприз, локоть или какой-нибудь сумасшедший удар ногой, Пратес умеет это, у него есть сила. Но Леон очень крепкий парень, его трудно остановить. Преимущество на его стороне», — приводит слова Пейджа TNT Sports.