Махачев стал звездным гостем на матче НБА

Ислам Махачев посетил игру «Никс» и получил именную футболку от Карла-Энтони Таунса
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».
Россиянин получил именную футболку от звезды «Никс» Карла-Энтони Таунса.
«Первый раз на паркете. Эти большие парни двигаются быстро!» – отметил Махачев в соцсетях.
Напомним, в ночь на 16 ноября Ислам Махачев подерется за титул чемпиона полусреднего веса UFC с Джеком Делла Маддаленой. Поединок пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и возглавит UFC 322.
