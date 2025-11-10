Стало известно, собирается ли Минеев возобновлять карьеру бойца ММА

Депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев пока не планирует возобновлять карьеру бойца смешанных единоборств (ММА). Об этом он рассказал ТАСС.

© Соцсети

"Пока не планировал [возобновлять карьеру], но кто знает, - сказал Минеев. - Если я решу, то Иван Штырков будет первым [соперником]. Бой с ним по смешанным единоборствам - это интересная история".

Минееву 35 лет. Последний поединок он провел в июле 2024 года, победив в бою по боксу Магомеда Исмаилова. Всего на его счету 16 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.