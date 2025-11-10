Стало известно, собирается ли Минеев возобновлять карьеру бойца ММА

Минеев пока не планирует возобновлять карьеру бойца ММА
Депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев пока не планирует возобновлять карьеру бойца смешанных единоборств (ММА). Об этом он рассказал ТАСС.
"Пока не планировал [возобновлять карьеру], но кто знает, - сказал Минеев. - Если я решу, то Иван Штырков будет первым [соперником]. Бой с ним по смешанным единоборствам - это интересная история".
Минееву 35 лет. Последний поединок он провел в июле 2024 года, победив в бою по боксу Магомеда Исмаилова. Всего на его счету 16 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.