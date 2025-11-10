Бетербиев прокомментировал срыв боя с Николсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал отмену поединка с американцем Деоном Николсоном, который должен был состояться 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я узнал об этом из новостей, когда уже готовился к бою. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.