Выяснилось, будет ли Александр Емельяненко сниматься в шоу в Китае

Возвращение в спорт бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее менеджер спортсмена Ваха Шанхоев сообщил ТАСС, что спортсмен может сняться в шоу в Китае.

"На данный момент разговор о возобновлении карьеры просто не актуален, - сказал собеседник агентства. - Александру надо завершить процесс восстановления здоровья. Что касается шоу в Китае, то он не примет в нем участия".

Емельяненко весной перенес операцию на позвоночнике.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.