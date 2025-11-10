Хабиб вспомнил бой против Макгрегора

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вспомнил бой против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

Он сравнил поединок с поездкой в отпуск на Мальдивы.

«Есть одна по-настоящему прекрасная вещь в этом мире: когда ты не любишь кого-то, заходишь в клетку, избиваешь его — и тебе дают за это деньги», — добавил Нурмагомедов.

Спортсмены встретились в октябре 2018 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Нурмагомедов победил болевым приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.