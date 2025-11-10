Бетербиев высказался о трилогии с Биволом

Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»
Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев по-прежнему рассчитывает на трилогию с Дмитрием Биволом.
- Следует ждать ваш следующий бой в России?
– Я бы не отказался. И по-прежнему не исключаю вариант с трилогией. Я вообще никогда не отказывался ни от каких боев.
- Вы еще верите в трилогию с Биволом?
– Не знаю. Но обычно я верю, когда мужчина дает слово, когда что-то обещает и говорит, то что-то должно быть. Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал Бетербиев.
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен – журналист спрашивал о связи Национального фронта с петенизмом и войсками СС. Вратарь «ПСЖ» извинился
Ди Канио о «Милане»: «Леау ходит пешком и не задает тон игры, откуда браться голам? Без помощи Рабьо это огромная проблема. Они прибавили, когда играли как команда»
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео республиканца Обера в поддержку Ле Пен – журналист спрашивал о связи Национального фронта с петенизмом и войсками СС. Вратарь «ПСЖ» извинился
Ди Канио о «Милане»: «Леау ходит пешком и не задает тон игры, откуда браться голам? Без помощи Рабьо это огромная проблема. Они прибавили, когда играли как команда»