Бетербиев высказался о трилогии с Биволом

Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев по-прежнему рассчитывает на трилогию с Дмитрием Биволом.

© Sports.ru

- Следует ждать ваш следующий бой в России?

– Я бы не отказался. И по-прежнему не исключаю вариант с трилогией. Я вообще никогда не отказывался ни от каких боев.

- Вы еще верите в трилогию с Биволом?

– Не знаю. Но обычно я верю, когда мужчина дает слово, когда что-то обещает и говорит, то что-то должно быть. Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал Бетербиев.