Кормье удивился размеру Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье встретился с Исламом Махачевым в преддверии дебюта россиянина в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

© Соцсети

«Вау, посмотрите на размеры этого парня!» — сказал Кормье.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.