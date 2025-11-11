Российские боксеры завоевали золото на первенстве Европы в Ереване

10 ноября в Ереване завершились финальные поединки первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17–18 лет, а также молодежи 19–22 лет. Соревнования проходили на ринге спортивного комплекса «Мика Арена» и собрали сильнейших представителей континента.

Три спортсмена из Санкт-Петербурга завоевали золотые медали континентального первенства, подтвердив высокий уровень петербургской школы бокса.

В весовой категории до 66 кг уверенную победу над соперницей из Беларуси одержала Диана Цыбулькина.

В категории до 75 кг представительница сборной России Ирина Федотова выиграла финальный бой у спортсменки из Грузии, завершив поединок досрочно.

По итогам финальных поединков среди юниорок 17–18 лет сборная России заняла первое общекомандное место.

Среди мужчин в возрастной категории 19–22 лет золотую медаль в весе до 92 кг завоевал Владимир Ермаков, став победителем молодежного первенства Европы.

Блестящие выступления российских боксеров подтвердили лидерство национальной сборной и высокий уровень подготовки спортсменов Санкт-Петербурга.